FSS Plagiator to rozwiązanie modyfikujące tekst w taki sposób, by narzędzia do antyplagiatowe nie wykrywały prób kopiowania.

Niejednokrotnie zdarza się, że pomimo to, że wypracowanie, praca licencjacka, magisterska lub inna forma dłuższej wypowiedzi została stworzona w pełni samodzielnie, narzędzia wykrywające plagiaty dopatrują się plagiatów. Program nie dopuszcza do wystąpienia takiej sytuacji.

FSS Plagiator pobiera tekst znajdujący się w schowku systemowym. Wystarczy kliknąć przycisk Paste, a następnie Convert. Istnieje możliwość regulacji stopnia poziomu ochrony za pośrednictwem suwaka. Optymalny poziom zabezpieczenia osiąga się ustawiając go w pozycji 50 lub 60 procent.