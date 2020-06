Efficient Password Manager to darmowe oprogramowanie do bezpiecznego przechowywania różnych haseł w komputerze. Obsługa programu jest niezwykle prosta i dodatkowo charakteryzuje się obsługą języka polskiego. Za pomocą aplikacji możemy zarządzać hasłami oraz pisać różne notatki.



Program jest niezbędny dla każdego użytkownika, posiadający wiele różnych i złożonych haseł dostępu do innych aplikacji lub wymaganych podczas logowania do serwer FTP bądź stron internetowych. Dzięki tej aplikacji zapamiętamy i bezpiecznie przechowamy hasła do swoich prywatnych kont bankowych czy nawet poczty elektronicznej.



Efficient Password Manager zawiera również zaawansowany generator haseł, a także moduł do tworzenia i przywracania kopii bezpieczeństwa. Oprócz tego zabezpiecza i chroni wszystkie dane i hasła specjalnym algorytmem szyfrowania AES 256-bitowym. W ten sposób, zabezpieczymy nasze hasła przed kradzieżą podczas korzystania z internetu.