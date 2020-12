Nextcloud to oprogramowanie klient-serwer do hostingu i udostępniania danych w chmurze.

Aplikacja jest darmowa i open-source, co oznacza że może być ubsługiwana na prywatnych serwerach użytkowników. Pozwala udostępniać dokumenty i zarządzać kalendarzem oraz prowadzić wideorozmowy z innmi użytkownikami. Nextcloud nadaje się do doskonale do współpracy z innymi pracownikami w firmie lub korporacji - zwłaszcza w aspekcie udostępniania dokumentów i innych danych w sieci.