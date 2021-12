to przydatne oprogramowanie, któe zapewni błyskawiczny dostęp do ulubionych plików, folderów a także stron internetowych.

Aby dodać odpowiednie źródło do programu, wystarczy przeciągnąć i upuścić dowolny link (odnośnik) do kolorowego koła na pulpicie. W programie możemy dowolnie zdefiniować kategorie, posortować odnośniki i skróty a także je importować/eksportować. Biniware Run usprawni użytkowanie komputera, poprzez szybki dostęp do zakładek ulubionych stron lub folderów i plików znajdujących się na komputerze.