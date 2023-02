Battery Limiter jest programem, który pozwala na utworzenie progu, do którego może być ładowana bateria w naszym laptopie. Takie rozwiązanie zapobiegnie ewentualnemu przeładowaniu i przyczyni się do wzrostu żywotności akumulatora poprzez zwiększenie liczby cykli ładowania. Battery Limiter pojawia się w postaci panelu z informacjami takimi jak status ładowania, oczekiwany czas do końca ładowania oraz aktualny rodzaj zasilania.