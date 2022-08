ArCADia-TERMOCAD to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wymaganych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie, a także przy transakcjach najmu oraz sprzedaży budynków lub lokali oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.

Można też wykonywać audyty energetyczne i remontowe głównie dla celów otrzymania premii modernizacyjnej lub remontowej. Program wykorzystywany jest również do certyfikowanych obliczeń BREEAM. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, bogatej bazie podpowiedzi użytkownik w łatwy i szybki sposób opracuje konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi.