Air Live Drive to wygodna aplikacja do obsługi różnych usług w chmurze. Po instalacji i dodaniu wybranej usługi (m.in. DropBox, Dysk Google, Maga, OneDrive, Box, MediaFire czy Yandex) nowy dysk pojawi się jako nowa partycja dostępna z pozycji Ten Komputer, więc do przeglądania zasobów służy windowsowy eksplorator plików. Zarządzać dyskami możemy jednocześnie z pozycji samej aplikacji Air Live Drive. Pozwala ona na szybkie importowanie oraz eksportowanie plików.



Natomiast, jeśli z usług chmurowych korzystamy naprawdę często, warto zaznaczyć automatyczne uruchamianie aplikacji przy starcie oraz przy każdym dysku oraz funkcję podłącz przy starcie - dzięki temu partycje zawsze będą dostępne bez konieczności ich każdorazowego ręcznego podłączania.