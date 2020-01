FreeCommander XE jest łatwym w obsłudze menedżerem plików i może z powodzeniem być używany zamiast Explorera. Autorem programu jest Marek Jasinski. Aplikacja pomoże Ci w pracy z systemem Windows - znajdziesz w niej wszystkie potrzebne funkcje do codziennego zarządzania zasobami plików i katalogów. Z freeCommanderem można pracować wszędzie, nawet na obcym komputerze.



Podstawowe funkcje



- Interfejs programu freeComander jest przyjazny użytkownikowi i łatwy do adaptacji wg osobistych preferencji

- Dwa panele z listami plików, które są wyświetlane jednocześnie na ekranie monitora

- Drzewo katalogów plików może być opcjonalnie wyświetlone w każdym panelu

- Wybór napędu dyskowego w formie paska lub menu rozwijanego

- Program ma zintegrowany pasek komend DOSa

- Większość funkcji jest dostępna w formie sktutów klawiaturowych

- Nazwa pliku i jego ścieżka może być skopiowana do schowka systemu Windows

- Obsługa programu za pomocą funkcji myszki "zaznacz i opuść" (drag & drop)

- Dwa tryby zaznaczania plików: Windows lub Norton Commander

- Program może zostać łatwo dostosowany przez użytkownika do jego potrzeb poprzez ustawienie licznych opcji



Wygląd programu



- Różny podgląd plików: lista, szczegóły, małe ikony, duże ikony, przeglądarka obrazków

- Sposób wyświetlania ikony pliku (stałe, zarejestrowane, z plików) jest definiowalny

- Informacja o pliku jest wyświetlana w linii statusu

- Informacja o pliku może być wyświetlana w postaci podpowiedzi

- Wyświetlane pliki mogą być sortowane alfabetycznie, wg wielkości, typu, daty modyfikacji i atrybutu

- Wiele ustawień wyglądu programu może zostać zachowanych przez użytkownika

- Szybki dostęp do katalogów systemowych Windowsa

- Szybki dostęp do menu start, panelu sterowania i elementów pulpitu

- Szybki dostęp do katalogu lub archiwum jest możliwe za pomocą funkcji "ulubionych katalogów"

- Dowolne programy mogą być definiowane jako "ulubione programy"

- Trzcionkę i kolor w programie można zmienić

- Dostępna wewnętrzna przeglądarka umożliwia podgląd plików w takich formatach jak tekstowy, szesnastkowy, binary i graficzny



Zarządzanie plikami



- Program umożliwia kopiowanie, przenoszenie, usuwanie i zmianę nazw plików i katalogów

- Całkowite i nieodwracalne wymazywanie plików i katalogów

- Tworzenie i weryfikacja sum kontrolnych MD5

- Rozbudowane funkcje zmiany wielkości liter w nazwach plików

- Program umożliwia dzielenie dużych plików na mniejsze fragmenty z możliwością ich automatycznego łączenia

- Dostęp do menu kontekstowego i właściwości pliku lub katalogu

- Program umożliwia pokazanie wielkości katalogu

- Katalogi można ze sobą porównać lub synchronizować

- Atrybuty i datę powstania lub modyfikacji pliku można dowolnie zmienić

- Możliwość przesuniecie czasu powstania lub modyfikacji wielu plików na raz

- Program generuje listę katalogów i ich zawartości

- Obsługa plików skompresowanych: ZIP i CAB (zapis i odczyt) oraz RAR (odczyt)

- Kompresje plików

- Rozpakowywanie archiwów

- Tworzenie samorozpakowywujących się archiwów ZIP

- Przeglądanie zawartości plików także w skompresowanych archiwach plików

- Wyszukiwanie plików w poszczególnych katalogach i napędach

- Możliwość wyszukiwania określonej frazy w wielu plikach tekstowych

- Wyszukiwanie plików dostępne także w archiwach plików skompresowanych

- Wyświetlanie listy plików, które odpowiadają danemu kryterium wyszukiwania



Funkcje dodatkowe



- Możliwość zrobienia zrzutu pulpitu systemu Windows w postaci pliku BMP lub JPEG

- Zasoby sieciowe można dołączać jako dyski