USB Drive Letter Manager (USBDLM) to niewielkich rozmiarów narzędzie pozwalające na przypisywanie liter dysków nośnikom podłączonym przez USB. System Windows samodzielnie dobiera literę dysku tuż po podłączeniu do portu USB. USBDLM pozwala zatem na samodzielny dobór nazw i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów.

Zmiana litery wymaga dostępu do Windows Disk Management Console i wykonania wielu czynności. Oprogramowanie jest w stanie zarezerwować literę tak, by nie była więcej użyta do nazwania dysku lokalnego.

Nie zabrakło również modułu USB Drive Info pokazującego wszelkie najważniejsze informacje o nośniku. Narzędzie mimo wszystko adresowane jest do bardziej zaawansowanego użytkownika, który jest w stanie dokonywać zmian w plikach konfiguracyjnych przy pomocy edytora.