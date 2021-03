TeraCopy to narzędzie służące do zoptymalizowania procesu kopiowania lub przenoszenia danych. Program zwiększa szybkość kopiowania poprzez technikę dynamicznej regulacji rozmiaru bufora. Aplikacja wykorzystuje metodę asynchronicznego kopiowania podczas przesyłania danych między dwoma dyskami co zwiększa wydajność tego procesu. Podczas pojawienia się błędów narzędzie powtarza kopiowanie danego pliku, a jeśli nie przynosi to rezultatu, plik zostaję ominięty, nie zatrzymując dalszego przesyłania danych. Po zakończeniu kopiowania program wyświetla dokładny raport informujący które pliki zostały pominięte.