Samsung Data Migration to darmowe narzędzie do migracji danych dysku twardego do nowego nośnika SSD. Jest praktycznym i niezawodnym rozwiązaniem dla osób, które zamierzają w prosty i szybki sposób przenieść cały system operacyjny wraz ze wszystkimi danymi, ze starego dysku twardego do nowego SSD (należącego do firmy Samsung).

Program Samsung Data Migration przenosi nie tylko sam system operacyjny, ale również zainstalowane aplikacje w Program Files, kontakty, pliki tymczasowe oraz pozostałe dane związane z użytkownikiem. Warto podkreślić, że aplikacja klonuje dane niezależnie od rozmiarów wszystkich plików.

Aby sklonować dane ze starego dysku twardego do nowego nośnika SSD, należy uruchomić program i nacisnąć przycisk Start, który zweryfikuje istniejący dysk twardy i nowy SSD. Ostatnim krokiem jest naciśnięcie odpowiedniego przycisku rozpoczynającego proces migracji danych. Samsung Data Migration jest przeznaczony zarówno dla początkujących i zaawansowanych użytkowników.