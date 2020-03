Remo Drive Wipe to program kasujący dane z całego dysku twardego bądź wybranej partycji. Do wykonania zadania używa 9 różnych algorytmów i standardów np. nadpisywanie zerami, nadpisywanie znakami losowymi, US Navy, NAVSO P-5239-26_RLL, US Department of Defense (DoD 5220.22-M)_DOD Standard 5220.28 STD, North Atlantic Treaty Organization_NATO standard, Petera Gutmanna, VSITR-US Department of Defense (DoD 5220.22-M).