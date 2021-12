ReclaiMe Free RAID Recovery to oprogramowanie od odzyskiwania danych zapisanych na macierzy RAID. Obsługiwane są takie rodzaje macierzy jak RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 0+1, RAID 1+0, RAID 1E. Nie ma znaczenia również to, czy macierz zbudowana została w oparciu o dyski zewnętrzne czy wewnętrzne jak również obrazy dysków, RAID softwarowy lub hardwarowy, dyski twarde w większości urządzeń NAS.

By rozpocząć proces odzyskiwania konfiguracji RAID, należy odłączyć dyski i pracować na pojedynczym. Po zakończeniu przywracania możemy przystąpić do tworzenia obrazu macierzy. Tak przygotowany obraz jest gotowy do użycia w celu odzyskania wszystkich danych.

Program charakteryzuje się bardzo prostym i intuicyjnym interfejsem, którego obsługa nie powinna nikomu przysporzyć żadnych trudności.