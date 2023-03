ReNamer to prosta aplikacja do masowej zmiany nazw plików. Program oferuje wiele funkcji, dodawanie przedrostków, przyrostków, numerowanie, całkowitą zmianę nazwy, zmianę wielkości znaków. Narzędzie idealnie nadaje się również do zmiany nazw folderów.

Poza tym dostępne są funkcje usuwania wolnych miejsc, wybranych znaków. Możliwe jest definiowane zasad zmiany nazw, itd. ReNamer obsługuje również etykiety ID3v1, ID3v2, EXIF, OLE.

Poradnik do programu: