Prevent Recovery jest niewielkim narzędziem do trwałego usuwania plików. Wykorzystując systemowe rozwiązanie, dane tak naprawdę nie są kasowane z dysku, lecz są oznaczano jako gotowe do późniejszego nadpisania przez inne pliki. Oznacza to, że w łatwy sposób można je w każdej chwili odzyskać.

Oprogramowanie jest bardzo proste w obsłudze za sprawą czytelnego interfejsu w formie kreatora. Do dyspozycji oddano dwa tryby działania: standardowy, który nastawiony jest na krótki czas trwania oraz kompletny, charakteryzujący się dużą dokładnością, ale i zajmuje więcej czasu. Warto dodać, że usuwanie plików wspomagają algorytmy Petera Gutmanna oraz DoD US military.