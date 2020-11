AOMEI Partition Assistant to darmowa aplikacja służąca do zarządzania partycjami dysku twardego. Za jej pomocą możemy tworzyć, kopiować i edytować wszystkie partycje oraz całe dyski twarde. Stanowi godną alternatywę dla oprogramowania Partition Magic, ponieważ charakteryzuje się podobnymi funkcjami do zarządzania i kontrolowania partycji systemowych.

Program Partition Assistant umożliwia kopiowanie dysku i partycji sektor po sektorze, a także zmniejsza i zwiększa rozmiar wybranej partycji. Pozwala też na konwersję systemu plików i zwiększanie rozmiaru systemowej partycji, bez potrzeby ponownego uruchamiania komputera. Oprócz tego wykonuje test sprawdzający stabilność dysku, wykrywając błędne sektory.

Aplikacja oferuje też możliwość przypisania litery danej partycji i bezpiecznego odinstalowania danych. Ponadto łączy w całość lub dzieli partycje na poszczególne części oraz zawiera niezbędną funkcję, która przenosi partycje bez utraty danych. Warto dodać, że Partition Assistant obsługuje tez dyski o pojemności 2 TB, 4 TB i inne nośniki danych podłączanych przez wejście USB.

Uwaga:

Program jest dostępny za darmo do użytku prywatnego i handlowego.