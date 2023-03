DiskGenius Professional

DiskGenius Pro to rozbudowana wersja narzędzia przeznaczonego do zarządzania partycjami naszego dysku. Aplikacja została wyposażona w szereg funkcji umożliwiających między innymi: tworzenie, usuwanie, ukrywanie, formatowanie partycji. Program wspiera dyski na złączach IDE, SCSI, SATA, oraz dyski USB, działające w systemach plików FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, EXT3.



Ponadto DiskGenius Pro pozwala na odzyskiwanie utraconych/usuniętych partycji, czy też daje możliwość na tworzenie kopii zapasowych partycji, klonowanie partycji, a nawet klonowanie całego dysku twardego.



W naszej bazie znajduje się również darmowa wersja programu, przeznaczona do użytku domowego.