O&O DiskImage Server Edition to aplikacja do tworzenia obrazów dysków. Program wyposażono w szereg profesjonalnych funkcji takich jak automatyczne obrazowanie, wysoki poziom szyfrowania danych i kompresji, zrzut obrazów na nośniki zewnętrzne (DVD, pendrive, itd.). Aplikacja wyposażona jest w funkcje Machine Independent Restoration (M.I.R.), która odpowiada za przywrócenie obrazów z inna konfiguracją komputera od pierwotnego, dzięki czemu można przenieść starą konfigurację komputera na nową. Regularne wykonywanie kopi bezpieczeństwa w postaci obrazów dysków chroni użytkownika przed utratą ważnych danych.



Ważniejsze funkcje programu w skrócie:

- jedno-kliknięcie to utworzenie obrazu,

- powiadomienia e-mail o aktywności w programie,

- współpraca z programem Microsoft Virtual PC Disks (VHD),

- funkcja M.I.R. do przywracania dysków na inną konfigurację systemową,

- tworzenie obrazu partycji systemowej podczas pracy,

- zaawansowane funkcje nagrywania CD / DVD / Blu-Ray / HD-DVD,

- start CD z bazy systemu operacyjnego,

- tworzenie szczegółowych raportów,

- zdalna instalacja na komputerach w pracy.