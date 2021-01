Macrorit Partition Extender

to darmowe narzędzie służące do rozszerzania partycji przy zaledwie kilku kliknięciach myszki. To oprogramowanie stworzone z myślą o początkujących użytkownikach, którzy chcieliby szybko i prosto zmodyfikować partycję zarówno systemową jak i pozostałe woluminy na dysku twardym.

Program obsługuje zarówno partycje MBR oraz GPT. Oprócz tego, producent oprogramowania zaimplementował specjalną ochronę „disaster-protection”, która zabezpieczy dane w razie jakichkolwiek problemów.