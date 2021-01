Macrorit Data Wiper to bezpłatne narzędzie do trwałego usuwania danych z dowolnej partycji dysku twardego.

Macrorit Data Wiper to doskonałe oprogramowanie do oczyszczania danych z dysku twardego, bez póżniejszej możliwości ich odzyskania (nawet przy użyciu zaawansowanych i profesjonalnych narzędzi do odzyskiwania danych).

Warto skorzystać z programu, gdy zamierzamy sprzedać dysk twardy lub cały komputer. Macrorit data Wiper dogłębnie skanuje całą zawartość wybranej partycji dysku twardego i następnie przy użyciu zaawansowanych algorytmów kasuje na niej wszystkie dane - wliczając poufne dane użytkownika oraz wszelkie inne pliki systemowe.

Program Macrorit data Wiper jest skuteczniejszy przy oczyszczaniu i trwałym usuwaniu danych, niż inne narzędzia formatujące i usuwające partycje na nośniku danych. Program obsługuje niemal wszystkie systemy plików - w tym między innymi FAT16, FAT32, NTFS, Ext2,3,4 i HFS+.