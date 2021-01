Macrorit Disk Partition Expert to bezpłatny program do zarządzania dyskiem twardym i jego partycjami. Umożliwia tworzenie, kopiowanie, formatowanie, a także dzielenie i łączenie wszystkich utworzonych partycji w zamontowanych nośnikach danych. Macrorit Disk Partition Expert to godna alternatywa dla popularnej aplikacji Partition Magic.

Oprócz partycjonowania dysków, może również służyć jako narzędzie ratunkowe dzięki wbudowanej technologii Power-Off Protection, która zabezpiecza i odzyskuje dane użytkownika tuż po awarii dysku twardego w wyniku wadliwego sprzętu lub na przykład ataku groźnego wirusa.

Pozostałe zalety programu Macrorit Disk Partition Expert:

konwertowanie podstawowej partycji na logiczną (bez utraty danych i odwrotnie),

wsparcie przy zmianie wielkości partycji systemów plików FAT i FAT 32 oraz przy zmianie rozmiaru klastrów,

możliwość formatowania i zmiany rozmiaru partycji FAT32 do 2TB,

wykonywanie wszystkich czynności z partycją - zmiana rozmiaru, dzielenie i łączenie, pomniejszanie i powiększanie partycji bez utraty danych,

przeprowadzanie testów i diagnostyki dysków twardych i ich partycji, w celu identyfikacji uszkodzonych sektorów lub innych błędów technicznych w nośnikach danych,

zaawansowany mechanizm do przeprowadzania defragmentacji dysku twardego, usuwanie danych bez późniejszej możliwości ich przywrócenia.

Macrorit Disk Partition Expert oferuje też możliwość ukrywania partycji, odczytywania informacji o partycji i zamontowanych dyskach twardych, a także dodatkowe funkcje do zmiany litery dysku czy nazwy partycji. Macrorit Disk Partition Expert obsługuje wszystkie rodzaje dysków twardych SCSI, SATA, ATA oraz SSD. Wspiera też dyski o większych rozmiarach niż 2TB oraz rozmiary sektora 1024 i partycje GPT / MBR.

Uwaga:

Program dostępny jest za darmo, wyłącznie do użytku osobistego.

Macrorit Disk Partition Expert w wersji bezpłatnej posiada ograniczenie uniemożliwiające konwersję systemu plików NTFS na FAT32 oraz nie obsługuje systemów Windows Server 2003, 2008 i 2012.