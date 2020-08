MacDrive jest aplikacją ułatwiającą użytkownikom systemu Windows przeglądanie plików zgromadzonych na nośnikach o systemach plików zgodnych z MAC. Pozwoli oszczędzić czas i środki, które należy ponieść w związku z ewentualną zmianą platformy.

MacDrive łączy w sobie prostotę z funkcjonalnością. Wszystko to pod płaszczykiem czytelnej szaty graficznej. Poprzez okno główne użytkownik otrzymuje możliwość wykonywania wielu kluczowych operacji w tym naprawy dysków, wypalania płyt MAC CD/DVD, czy wykonywania operacji na plikach.

Każde z powyższych zadań realizowane jest z poziomu odrębnego okna, co pozytywnie wpływa na ergonomię korzystania z aplikacji, minimalizując stopnień skomplikowania interfejsu. Z poziomu ustawień można szybko wyłączyć program bez konieczności jego usuwania, co przyczyni się do zachowania prywatności.

W celu skorzystania z narzędzia wystarczy podłączyć dysk z komputera MAC do PC. Co ciekawe, nie jest wymagane nawet uruchamianie programu, gdyż tuż po podłączeniu napędu, ten pojawia się jako kolejny dysk, do którego uzyskujemy pełny dostęp bez żadnych ograniczeń.

MacDrive kompatybilny jest z systemami plików HFS+, HFS, HFSX oraz partycjami GPT, APM oraz MBR.

Oprogramowanie dostępne jest w 5-dniowej wersji testowej.