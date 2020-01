Linux Reader to niewielkie narzędzie umożliwiające szybki dostęp do danych zgromadzonych na partycjach spod systemu Linux. Obsługiwane są systemy plików Ext2/Ext3/Ext4, HFS oraz ReiserFS. Ważne jest to, że program pozwala wyłącznie na odczyt danych. Wykluczone jest zatem jakiekolwiek modyfikowanie zawartości systemu plików.

Co więcej użytkownik uzyskuje dostęp do obrazów dysków. Wszelkie operacje odbywają się za pośrednictwem interfejsu do złudzenia podobnego do tego znanego z Eksploratora Windows.