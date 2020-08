Narzędzie Intel Memory and Storage Tool (Intel MAS) to oprogramowanie do zarządzania dyskami z graficznym interfejsem użytkownika dla systemu Windows. Umożliwia przeglądanie aktualnych informacji o dysku, aktualizowanie oprogramowania sprzętowego i wykonywanie pełnych skanów diagnostycznych.

Program dostępny jest w dwóch wersjach - z graficznym interfejsem GUI oraz CLI.