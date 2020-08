ImageUSB to bezpłatny, lekki i przydatny program, za pomocą którego możemy utworzyć (sklonować) obraz całego pendrive`a do innego nośnika danych, pamięci masowej lub dysku zewnętrznego podłączonego za pośrednictwem portu USB. Program posiada mały interfejs, w którym znajdziemy wyłącznie same funkcje niezbędne do tworzenia obrazu nośnika danych.

ImageUSB jest bardzo pomocną aplikacją, oferującą możliwość szybkiego przekopiowania dużej ilości danych do innych nośników danych USB. ImageUSB kopiuje dokładnie wszystkie dane (bit po bicie) zachowując oryginalną strukturę plików oraz folderów, a także klonuje rozruchowe (samouruchamiające) nośniki danych USB. Program idealne nadaje się do tworzenia kopii zapasowych danych przechowywanych w urządzeniach USB oraz tworzy obrazy pendrive w formacie BIN (nie obsługuje innych formatów obrazów!).