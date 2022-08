IObit Unlocker to bezpłatne oprogramowanie umożliwiające wykonywanie różnych czynności i operacji na plikach oraz folderach. Jest to niezbędne narzędzie rozwiązujące problemy z kopiowaniem lub usuwaniem różnych plików i katalogów w systemie Windows



Często się zdarza taka sytuacja, gdy użytkownik nie może ręcznie usunąć dowolnego pliku znajdującego się na dysku twardym. Tego typu dane są blokowane z różnych powodów przez inne aplikacje lub procesy. W tym celu warto zainstalować IObit Unlocker, który rozwiąże ten problem i odblokuje lub usunie każdy plik w systemie Windows.



IObit Unlocker jest banalnie prosty w obsłudze i w dodatku bardzo skuteczny. Pozwala na prace z wieloma plikami w tym samym czasie. Obsługuje metodę przeciągnij i upuść, a także posiada dodatkowy tryb wymuszający odblokowanie dostępu do plików lub innych danych znajdujących się na dysku twardym.



Jeżeli plik lub folder jest powiązany z jakimkolwiek procesem lub inną aplikacją, to wówczas zostaną one wyświetlone w formie listu w dolnej części programu. Na tej liście otrzymamy nazwę procesu i jego pełną ścieżkę do katalogu w którym się znajduje oraz unikalny identyfikator procesu wyrażony w formie liczby całkowitej. Program ten przeznaczony jest wyłącznie dla doświadczonych użytkowników.



