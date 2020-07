Folder Lock to program do zabezpieczania hasłem wybranych folderów. W takowym folderze można umieścić dowolne dane, w ten sposób nie będą one dostępne dla osób trzecich.



Przy pierwszym uruchomieniu programu należy ustalić hasło (dla bezpieczeństwa powtórzyć je dwa razy). Następnie program automatycznie tworzy folder Locker w którym można umieścić dowolne dane. Folder ten widoczny jest jedynie podczas pracy programu, po jego wyłączeniu jest on niedostępny. Można również zabezpieczyć dane, które już znajdują się na dysku. W tym celu należy wybrać dowolny folder. Podczas zabezpieczania danych są dostępne trzy opcje: Very Fast, Medium lub Little Slow.



Aplikacja posiada możliwość minimalizacji do tray oraz obsługuje skórki. Program działa na partycjach w formacie FAT16, FAT32 lub NTFS.