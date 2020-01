Folder Guard to narzędzie zabezpieczające pliki oraz foldery przed niepożądanym dostępem. Za pomocą programu możliwe jest ustawienie hasła dostępowego do wybranych folderów czy plików, a także wybranych elementów systemu Windows.



Obsługa programu nie powinna przysporzyć problemów nawet początkującym użytkownikom. Co prawda trzeba znać podstawy języka angielskiego aby rozumieć komunikaty ale nie są one zbyt skomplikowane. Za pomocą specjalnie przygotowanych skrótów możliwa jest szybka modyfikacja dostępu do wybranych elementów systemu (np. Panel sterowania, folder Windows, Menu Start, Pulpit, połączenia sieciowe, itd.). Co ważne Folder Guard zapewnia nieprzerwaną ochronę nawet po wyłączeniu programu. Aplikacja posiada funkcję definiowania odmiennych praw dostępu dla różnych użytkowników systemu. Oczywiście dostęp do konfiguracji programu chroniony jest wcześniej wprowadzonym hasłem.



Wersja Professional wzbogacona jest o funkcję działania zarówno na systemach 32 jak i 64-bitowych. Automatycznie wykrywa system i instaluje odpowiednią wersję.