Find and Run Robot (FARR) to niewielki i zarazem bezpłatny program przeznaczony do wyszukiwania plików, programów oraz dokumentów na komputerze. Wystarczy wpisać odpowiednie słowo w programie, a po chwili Find and Run Robot automatycznie wyszuka pliki o identycznej nazwie i wyświetli szczegółową listę danych z wynikami.

Program Find and Run Robot ukrywa się w zasobniku systemowym i nie przeszkadza podczas normalnej pracy na komputerze. Istnieje też możliwość zawężenie wyszukiwania plików – korzystając z pomocy specjalnych modyfikatorów i poleceń. Find and Run Robot pozwala też błyskawicznie wyszukać odpowiednie pliki w sieci, a także przesłać dane przy użyciu konta pocztowego. Find and Run Robot obsługuje również dodatkowe wtyczki, które rozszerzają funkcjonalność oprogramowania.

Uwaga:

Program dostępny jest wyłącznie do użytku osobistego.