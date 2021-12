Files Terminator Free to darmowe i proste w użyciu narzędzie do trwałego usuwania plików i innych danych przechowywanych na dysku twardym komputera. Aplikacja charakteryzuje się szybkością działania i wsparciem dla wielu popularnych i bezpiecznych algorytmów przeznaczonych do usuwania danych z dysku twardego bądź z innego nośnika USB.



Program Files Terminator Free działa w taki sposób, że wielokrotnie nadpisuje miejsce, w którym znajdują się dane i dzięki temu ich odzyskanie nie będzie już możliwe. Warto dodać, że aplikacja posiada też narzędzie do oczyszczania pozostałości oraz nieużywanych plików z dysku twardego. Aplikacja posiada prosty i intuicyjny interfejs, który nie sprawi kłopotów nawet początkującym użytkownikom.



Poniżej zamieszczamy listę algorytmów, za pomocą których możemy bezpiecznie usunąć dane z dysku twardego:

- Peter Gutmann

- British HMG IS5

- US DoD 5220.22M

- German VSITR

- Russian GOST P50739-95

- Bruce Schneier

- Canadian RCPM TSSIT OPS-II