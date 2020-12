EaseUS Partition Master Free Edition to bezpłatne (do użytku domowego) narzędzie do zarządzania partycjami dysku twardego. Doskonale nadaje się do podstawowych operacji na partycjach: kopiowanie, usuwanie, zmiana wielości, itd.



Wśród ważniejszych funkcji oprogramowania EaseUS Partition Master warto wymienić możliwość łączenia wolnych, sąsiadujących ze sobą partycji w jedną bez obawy o utratę danych.

Za pomocą modułu Wipe można trwale usuwać dane z dysków twardych tak aby ich przywrócenie nie było możliwe. Dodatkowo przy pomocy darmowego narzędzia EaseUS można sprawdzić powierzchnię dysku i znaleźć uszkodzone sektory.



Program umożliwia przeprowadzanie migracji danych i systemu na dyskach HDD i SSD. Oprócz tego, jest w pełni kompatybilny z nowoczesnymi dyskami SSD oraz z technologią UEFI.



Program przeznaczony jest wyłącznie do użytku niekomercyjnego (domowego).