Duplicate File Finder Mini jest niewielką aplikacją do usuwania dublujących się plików. Okno główne programu nie jest przeładowane opcjami, lecz zawiera wszystko to, co jest niezbędne.

Oferuje ono możliwość wyboru obszaru skanowania czyli wszystkich dysków twardych i nośników wymiennych oraz wszystkich dysków z wyjątkiem partycji systemowej. Po wyborze stosownej opcji wystarczy kliknąć duży zielony przycisk Find Now, aktywujący skanowanie, które trwa zaledwie kilka sekund. Pojawia się wówczas nowe okno z listą wykrytych duplikatów posortowanych według rozmiaru.