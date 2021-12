to oprogramowanie do wyszukiwania i usuwania duplikatów plików na komputerze.

Program Duplicate File Detective wyszukuje identyczne pliki na dysku twardym, pamięci podłączanej przez USB. Po zlokalizowaniu pliku możemy go bezpiecznie przenieść, skasować a nawet zastąpić z oryginalnym plikiem. Analizuje zawartość pliku i sprawdza go pod kątem zgodnosci bajt po bajcie. Możemy również eksportować dane do formatu HTML, CSV lub PDF.