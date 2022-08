CheckDisk to narzędzie przeznaczone do wyszukiwania i usuwania błędów na dysku twardym. Aplikacja działa bardzo podobnie jak popularny ScanDisc lub też narzędzie Chkdsk.exe, dostarczane wraz z systemem Windows. Aplikacja skanuje dysk, odnajduje uszkodzone sektory a następnie oznacza je jako „nie do użytku”. Program obsługuje zarówno dyski twarde SCSI i RAID, jak i również zewnętrzne nośniki danych.