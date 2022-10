AnyTXT Searcher to wyszukiwarka dokumentów i tekstu, która błyskawicznie wyświetla wszystkie pliki zawierające wpisaną treść.

AnyTXT Searcher wyszukuje dokumenty i tekst, podobnie jak wyszukiwarka Google na dysku lokalnym, ale jest zdecydowanie szybsza niż wbudowana wyszukiwarka systemowa (w tym również polecenie findstr).

AnyTXT Searcher ma wbudowany potężny silnik parsowania dokumentów, który wyodrębnia tekst powszechnie używanych dokumentów bez instalowania żadnego innego oprogramowania oraz w dodatku łączy wbudowany szybki system indeksowania w celu przechowywania metadanych tekstu.

Możemy szybko zlokalizować dowolne słowa, które istnieją na komputerze. To profesjonalne rozwiązanie do wyszukiwania na komputerze i może znaleźć wszystkie ważne dla użytkownika informacje w rekordowym czasie. Bez względu na to, gdzie jest przechowywany, aplikacja bez problemów poradzi sobie z lokalizacją dokumentu i tekstu.

Dodatkowe funkcje programu to wsparcie dla wielu formatów dokumentów, szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe, indeksowanie tekstu w czasie rzeczywistym czy wbudowany widok słów kluczowych.

Obsługuje następujące formaty: zwykły format tekstu (txt, java, html itp.), Microsoft Word (doc, docx), Microsoft Excel (xls, xlsx), Microsoft PowerPoint (ppt, pptx), przenośny format dokumentu (pdf), formaty e-booków (mobi, epub, djvu , LaTex itp.), format tekstu WPS (wps) czy Amazon Kindle Format (awz, awz3).