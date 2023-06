Advanced Renamer jest bezpłatnym narzędziem do masowej zmiany nazw plików w systemie Windows. Oprócz zmiany nazewnictwa, aplikacja umożliwia też edycję atrybutów plików (ukryty, tylko do odczytu itp.) oraz zmianę daty i czasu ich utworzenia. Program posiada też możliwość szybkiego kopiowania danych.



Program Advanced Renamer jest niezwykle przydatny podczas organizacji plików graficznych. Oferuje tworzenie kolejki zadań, czyli możemy dokładnie ustalić co ma być wykonane i w jakiej kolejności. Oprócz tego umożliwia odczytywanie tagów ID3 z plików multimedialnych MP3, a także wspiera format EXIF.