[email protected] KillDisk

Program jest również dostępny w wersji bezpłatnej.

to zaawansowane oprogramowanie do całkowitego usuwania danych przy użyciu specjalnych algorytmów z dysków twardych i pamięci przenośnych.Gdy użytkownik korzysta ze standardowego usuwania danych w systemie Windows zawsze istnieje szansa odzyskania danych które mogą trafić w niepowołane ręce. Active KillDisk zabezpiecza przed tego typu przypadkami. Aplikacja obsługuje dyski twarde IDE / ATA / SATA / SCSI, SSD, pamięci flash, dyskietki, dyski Zip, itd. Użytkownicy mogą również stworzyć samouruchamiającą się płytę “Boot Disk Creator” do obsługi innych systemów operacyjnych (linux).W programie zastosowana jest najskuteczniejsza metoda niszczenia plików Gutmann's. Aplikacja wspiera aż 17 standardów bezpieczeństwa z wielu krajów m.in: USA, Kanada, Niemcy itd.Uwaga: