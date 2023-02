[email protected] Data Studio

oferuje dostep do najbardziej przydatnych narzędzi do zarządzania dyskiem twardym. Warto wymienić między innymi narzędzia do tworzenia kopii i przywracania kopii dysków, odzyskiwania utraconych / skasowanych danych, bezpiecznego usuwania nośników, a także do monitorowania stanu oraz naprawy dysków. Aplikacja obsługuje wbudowane dyski oraz nośniki CD/DVD oraz USB.

Active Data Studio składa się programów:

[email protected] Disk Image

[email protected] Boot Disk

[email protected] KillDisk

[email protected] UNDELETE

[email protected] File Recovery

[email protected] Partition Recovery

[email protected] Partition Manager

[email protected] Disk Editor

[email protected] ISO Manager

[email protected] Password Changer