Acronis True Image to najnowsze wydanie aplikacji do tworzenia kopii zapasowych. Łączy w sobie najnowsze technologie synchronizacji oraz gromadzenia danych w chmurze.

Jako, że backupy mogą być niezwykle pomocne w sytuacjach krytycznych np. podczas braku możliwości startu systemu, True Image oferuje możliwość nagrania bootowalnej płyty ratunkowej.

Co więcej, moduł Startup & Recovery Manager pozwala na uruchomienie oprogramowania jeszcze zanim załaduje się system. Do dyspozycji użytkownika oddano również Try&Decide, czyli specjalny tryb pozwalający na wprowadzanie w systemie dowolnych zmian oraz cofanie ich, gdy nie odniosą one pożądanego skutku.

Wszystkie kopie zapasowe tworzone z pomocą Acronis True Image mogą być montowane jako dyski wirtualne, dzięki czemu istnieje możliwość wglądu do zawartości takiego dysku oraz jego modyfikacji. Nie mogło oczywiście zabraknąć wsparcia różnych trybów wykonywania kopii jak przyrostowy czy różnicowy.

Istotnym elementem jest także nacisk na bezpieczeństwo, co osiągnięto dzięki wsparciu dla szyfrowania. Oprócz całej gamy modułów przeznaczonych stricte do backupu, producent zaimplementował także narzędzie do kompleksowego oczyszczania dysków z niepotrzebnych danych jak pliki tymczasowe czy historia przeglądarek. Użytkownicy mogą również skorzystać z funkcji trwałego usuwania danych, której działanie opiera się na algorytmie Gutmanna, Schneiera i wielu innych.