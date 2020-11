AOMEI Partition Assistant Professional Edition to rozwiązanie, które łączy w sobie wszystkie funkcje do zarządzania partycjami jak usuwanie, formatowanie, dzielenie, rozszerzanie, scalanie oraz przywracanie.

Oprócz tego program dysponuje zaawansowanymi kreatorami, które asystują przez cały proces migracji systemu operacyjnego do SSD/HDD, konwersji systemu plików NTFS, FAT32, FAT czy tworzenia systemu Windows To Go.

Oprócz tego istnieje możliwość konwertowania MBR/GPT, dysków dynamicznych na podstawowe i odwrotnie czy zmiany typu partycji z podstawowej na logiczną (także w drugą stronę).