ccccd to bardzo proste narzędzie pozwalające na archiwizowanie, kopiowanie oraz uzyskiwanie dostępu do danych zapisanych na płytach CD. Podczas swojego działania program analizuje sygnał NRZI oraz przetwarza warstwę kodu kanału.

ccccd (Channel Code Copy of Compact Discs) umożliwia ponadto manualny wybór algorytmu, który chcemy użyć do korekcji błędów podczas wykonywania kopii zapasowej. Warto również wspomnieć o funkcji konwertowania ścieżek audio do takich formatów jak WAV, DSEC czy FRM.