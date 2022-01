Power Sound Editor Free jest bezpłatnym oprogramowaniem do edycji i rejestrowania dźwięku na komputerze. To prosta aplikacja do nagrywania dowolnego dźwięku wydobywanego z komputera, obsługująca następujące formaty multimedialne - MPEG (MP3, MP2), WAV, Windows Media Audio, Ogg Vorbis itp.

Power Sound Editor Free posiada samouczki, które pomogą zapoznać się z poszczególnymi możliwościami i funkcjami oprogramowania. Ponadto zawiera też wbudowane kreatory konfiguracyjne, wspomagające przy zgrywaniu lub nagrywaniu płyt Audio CD. Użytkownicy mogą przy użyciu programu nagrywać własny głos lub muzykę korzystając z podłączonego do komputera mikrofonu.

Power Sound Editor Free oferuje między innymi:

- interfejs przypominający wyglądem pakiet biurowy Microsoft Office,

- wbudowany odtwarzacz do podglądu edytowanego lub rejestrowanego dźwięku,

- możliwość importowania muzyki z serwisu YouTube,

- możliwość wyodrębniania dźwięku z filmów wideo,

- proste w użyciu funkcje do modyfikowania dźwięku z dodatkowymi efektami – reveb, chorus, echo,

- możliwość tworzenia zakładek,

- doskonałą jakość dźwięku podczas rejestrowania,

- możliwość wysłania gotowego dźwięku pocztą elektroniczną lub zamieszczenie jej na stronie internetowej,

- szeroki dostęp do wbudowanych funkcji umożliwiających miksowanie muzyki, wycinanie/dodawanie fragmentów dźwięku, stosowanie różnych efektów, normalizowanie wydobywanego dźwięku czy ulepszanie jakości muzyki,

- rejestrowanie i zgrywanie strumieni internetowych, transmisji dźwięku ze stron WWW, podcastów, internetowych stacji radiowych czy rozmów głosowych przy użyciu komunikatora Skype.