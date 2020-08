GOM Cam to niewielkie narzędzie do rejestrowania tego, co aktualnie dzieje się na ekranie komputera. Oprócz tego istnieje możliwość tworzenia screenshotów czy nagrywania obrazu z gier, a nawet z kilku kamerek internetowych jednocześnie.

GOM Cam posiada ponadto moduł do podstawowej obróbki wideo, które można przycinać czy nakładać efekty wizualne. Aby rozpocząć rejestrację, wystarczy zaznaczyć interesujący nas obszar na ekranie.