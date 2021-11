AutoRun Pro to profesjonalne narzędzie do tworzenia menu startowego nośników CD/DVD. Program działa w trybie WYSIWYG co oznacza, że obsługa nie jest skomplikowana. Wszystko dzieje się na ekranie, elementy można dowolnie dostosowywać i przenosić.



Program pozwala na używanie zdjęć, dźwięków, a także video w formacie AVI. Dostępna jest opcja testowania stworzonego menu startowego. Wersja testowa pozwala na 30 dni darmowego korzystania z aplikacji.