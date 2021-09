All Free Disc Burner to proste w obsłudze, w pełni darmowe narzędzie, przeznaczone jak sama nazwa wskazuje do nagrywania danych na płytach CD/DVD. Aplikacja pozwala na zapisanie płyty w formacie audio, video (VCD, DVD), bądź zawierającej same dane. Dodatkowo program daje możliwość nagranie wcześniej stworzonego obrazu płyty ISO. Aplikacja posiada przejrzysty, czytelny interfejs, dzięki któremu z obsługą programu nie powinni mieć problemu, nawet mniej zaawansowani użytkownicy.