Alcohol 120% umożliwia kopiowanie zabezpieczonych i niezabezpieczonych płyt CD i DVD. Aplikacja oferuje tworzenie kopii płyt na nośnikach typu CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM oraz DVD+RW.



Proces zapisu danych może przebiegać w trybie Session-At-Once, Disc-At-Once oraz w różnych sesjach RAW, przy czym program wykorzystuje różne techniki zabezpieczania przed przepełnieniem bufora (m.in. BurnProof, Power-Burn, SafeBurn, Seamless Link oraz JustLink). Aplikacja jest kompatybilna z większością napędów dostępnych na rynku. Potrafi odczytać wszystkie najpopularniejsze obrazy płyt (m.in. MDS, CCD, BIN, CUE, ISO, CDI, BWT, BWI, BWS, BWA).



Najciekawszą funkcją komercyjnej wersji Alcohol 120% jest możliwość tworzenia do 31 wirtualnych dysków, dzięki którym użytkownicy mają możliwość odtwarzania płyt CD i DVD bez konieczności wkładania oryginalnych nośników do czytnika. Dane z tych wirtualnych dysków mogą być odczytywane znacznie szybciej, niż z prawdziwych CD-ROMów (możliwość odtwarzania z prędkością sięgającą nawet 200x).



Uwaga:

Bezpłatna odmiana programu posiada pewne ograniczenia - umożliwia utworzenie maksymalnie 2 wirtualnych napędów, dodatkowo pozwala na nagranie tylko jednej płyty w tej samej chwili. W stosunku do wersji komercyjnej nie posiada również ochrony przy kopiowania płyt w trybie emulacji.



Z listy rozwijanej pod przyciskiem Pobierz można również wybrać wersję Trial, która posiada pełną funkcjonalność przez 15 dni od daty instalacji.