1AVCenter jest programem przeznaczonym do przechwytywania i monitorowania pulpitu systemowego. Za pomocą tej aplikacji możemy również nagrywać wszystko to co się dzieje na pulpicie. Jest niezwykle przydatny do tworzenia prezentacji itp.



Program 1AVCenter obsługuje większość popularnych formatów graficznych, audio i wideo. Wśród nich znajdziemy WMV, MOV, MPEG, AVi, PNG, BMP, JPEG, DOC, PPT, XML, MP3, WAV i wiele innych. Aplikacja oferuje również możliwość nagrywania internetowych stacji radiowych oraz przechwytywania filmów zamieszczonych na stronach internetowych. Ponadto posiada też przydatne narzędzia pozwalające na udostępnianie zdjęć i wszelkich materiałów audio / wideo w Internecie. Za pomocą tego programu możemy także nadawać transmisję na żywo. W programie 1AVCenter znajdziemy też niezbędne opcje do zdalnego zarządzania własnym pulpitem oraz kamerą internetową. Nie zabrakło w nim usługi do zarządzania kompletną stroną internetową, w której użytkownik może udostępniać swoje pliki w bezpiecznym środowisku.