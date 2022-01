Opis iRip 2.1.6

iRip to funkcjonalne narzędzie, które z pomocą iPod'a/iPhone'a pozwala odbudować bibliotekę iTunes. Doskonale sprawdzi się w przypadku uszkodzenia komputera czy też utraty multimediów z dysku.



Aplikacja pozwala przenieść na PC/Mac muzykę, filmy, programy telewizyjne, ebooki, podcasty oraz listy odtwarzania. Skopiowana może zostać cała zawartość urządzenia lub tylko wybrane elementy. Narzędzie obsługuje iPhone'a oraz wszystkie modele iPod'ów. Co ważne, cały proces sprowadza się do kilku kliknięć.



Producent oferuje wersje programu dla użytkowników Windows oraz Mac OS X.



Uwaga!

Wersja testowa pozwala na przeniesienie do 100 plików multimedialnych.