Youtube Movie Maker to darmowe narzędzie stworzone z myślą o użytkownikach serwisu YouTube. Za pomocą tego programu możemy przygotować oraz wysłać zmontowany materiał wideo do wspomnianego serwisu. Dzięki tej aplikacji łatwo i szybko przygotujemy film, korzystając z odpowiednich efektów oraz nawet napisów.



W programie Youtube Movie Maker po lewej stronie znajdują się trzy opcje, które służą kolejno do tworzenia i przygotowania filmu, wysyłania do serwisu YouTube. Oprócz tego znajdziemy tam przydatną funkcję do zarządzania kontem YouTube, w której możemy przeglądać udostępnione filmy i nie tylko. Youtube Movie Maker jest prosty w obsłudze i do działania wymaga zainstalowanej biblioteki .NET Framework 2.0.