Subtitle Edit to w pełni darmowe narzędzie służące do edycji napisów do filmów. Program pozwala na synchronizację, dzielenie i łączenie napisów, dodatkowo ma możliwość automatycznego tłumaczenia filmów (tłumaczenie napisów za pośrednictwem usługi Google Translate). Aplikacja obsługuję większość dostępnych formatów, w tym między innymi: SubRip (.srt), BBC iPlayer (.xml), DVD Studio Pro (.stl), DVD Subtitle (.sub), MicroDVD (.sub), MPlayer2 (.mpl), Sub Station Alpha (.ssa), SubViewier 2.0 (.sub), SAMI (.smi), TMPlayer (.txt).

Oprócz tego oferuje możliwość synchronizacji napisów z materiałem wideo, wyświetlania tekstu w formie źródłowych napisów, wyszukiwanie zduplowanych wyrazów i sprawdzanie pisowni, a także dostosować czas wyświetlania napisów. Istnieje również możliwość zmiany prędkości ilości klatek na sekundę (FPS).